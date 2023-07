Sociétal, le média de l’Institut de l’Entreprise, publie un numéro consacré au "Travail".

À l’aune d’un 1er semestre 2023 marqué par de vifs débats sur la réforme des retraites, le travail apparaît comme l’un des thèmes les plus remis en question au sein de la société. Analyser les causes, les mécanismes et les conséquences de la transformation de cette activité au coeur de nos vies individuelles, de nos entreprises, de notre modèle social, c’est ce à quoi se sont essayés les 25 contributeurs réunis par Sociétal. Issus des mondes de l’entreprise, académique, syndical, politique ou institutionnel, ils partagent tous un sentiment d’urgence à établir un nouveau consensus sur le travail.