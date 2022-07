Partenaire de l’aventure Sociétal, Mazars en France veut appuyer et mettre en lumière les décryptages des grands enjeux économiques de notre société. C’est dans cette optique que ce leader international d’origine française de l'audit, de la fiscalité et du conseil met à notre disposition les meilleurs décryptages de leurs experts qui viendront enrichir les thématiques traitées par Sociétal.

Alors que l’opinion publique a pris conscience de la nécessaire transition écologique que citoyen et entreprise doivent opérer, le secteur de l'hôtellerie frappé de plein fouet par la crise liée à la pandémie de Covid-19 a décidé d'accélérer sa transformation durable.

Progressivement, les masques tombent et les frontières rouvrent, pour le plus grand bonheur des touristes et hôtels. Alors qu’il y a encore deux ans, les voyageurs étaient avant tout en quête d’expériences innovantes et personnalisées, leurs priorités semblent aujourd’hui ailleurs. Depuis la pandémie, la volonté préexistante des touristes d’allier plaisir, sens et impact s’est sensiblement renforcée au point de mettre toute l’industrie hôtelière face à ses responsabilités environnementales et sociales. Si la réinvention du secteur est en ordre de marche depuis plusieurs années, l’heure est à la maitrise des défis que soulève cette transformation durable.

Privilégier le tourisme de proximité pour soutenir les communautés locales ou encore se soucier de l’empreinte carbone de ses vacances sont des tendances que la crise du Covid-19 a considérablement renforcées. « Les acteurs de l’hôtellerie sont par essence attachés à affiner leur connaissance du client afin de lui offrir l’expérience de séjour la plus personnalisée possible. Avec la crise sanitaire, les considérations des consommateurs ont profondément évolué : désormais, ils se soucient davantage de la capacité des hôtels à proposer des séjours durables et à impact positif », analyse Anton Lissorgues, Associé Hôtellerie chez Mazars.

L’hôtel, un acteur de la préservation et du développement durable du territoire

Les professionnels de l’hôtellerie ont naturellement cherché à savoir si leur vision du séjour responsable concordait avec celle des touristes, en évaluant notamment leur sensibilité à ce sujet. « Dans la dernière édition de son étude sur le tourisme durable, Booking.com a révélé que voyager responsablement était important pour 72% des voyageurs interrogés, une proportion significative et en augmentation par rapport à l’année précédente. Ce que l’on observe surtout, c’est que cette intention louable se traduit par des comportements d’achat cohérents », poursuit l’expert. En effet, selon cette même étude, un quart des sondés a choisi de partir moins loin en 2021 afin de réduire son empreinte carbone. « Séjourner dans un établissement proposant une offre durable figure à présent parmi les critères de choix proposés par les plateformes de réservation d’hôtels, preuve qu’il s’agit d’une véritable préoccupation », précise Anton Lissorgues.

Parce que leur transformation était nécessaire, les grands acteurs de l’industrie hôtelière ont intégré sans tarder la durabilité à leur stratégie de développement ainsi qu’à leur offre de services. « Cette transformation vertueuse est d’autant plus rapide que l’hôtellerie assiste, comme d’autres secteurs d’activité, à une convergence inédite des exigences de toutes ses parties prenantes. Clients, collaborateurs, partenaires, investisseurs et agences de notation y trouvent chacun leur intérêt », souligne Florence Sardas, Associée membre du Comité exécutif de Mazars en tant que responsable des Transformations et de la Data. Résultat, les éléments sur lesquels les hôtels sont attendus et évalués sont multiples : performance énergétique des bâtiments, positions de la gouvernance, choix des fournisseurs, contribution à l’économie circulaire, lutte contre le gaspillage alimentaire, politique RH... « En 2022, un hôtel se doit d’être un acteur responsable vis-à-vis de son écosystème en agissant pour la préservation et le développement durable du territoire. Il est attendu de chaque établissement qu’il traduise ses valeurs et engagements en actes concrets : par exemple en se fournissant auprès de producteurs locaux pour son restaurant, en recourant à des énergies renouvelables, ou en utilisant des matériaux éco-responsables pour ses installations », illustre Anton Lissorgues.

