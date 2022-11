Jean-Claude Trichet : Inflation - perspectives économiques et conséquences

De 10h30 à 12h, à l'Institut de France une conférence exceptionnelle de Jean-Claude Trichet, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, membre de l'Institut de France, ancien gouverneur de la Banque de France et ex-président de la Banque centrale européenne (BCE), qui aura pour thème :

Jean-Claude Trichet, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, membre de l'Institut de France, ancien gouverneur de la Banque de France et ex-président de la Banque centrale européenne (BCE), est le grand témoin de la conférence Sociétal sur le thème du retour de l’inflation et de ses conséquences.

Lors de cette conférence exceptionnelle, qui réunira membres de l'Institut de France, chefs d’entreprises, économistes, journalistes et étudiants de grandes écoles, Jean-Claude Trichet, lui-même membre de l’Académie des Sciences morales et politiques depuis 2010, analysera les différentes racines de l’inflation et les raisons du retard à la prise de conscience de ce phénomène par le monde économique et financier.

À la lumière des trois transitions qui lui semblent challenger le plus la cohésion de notre société, Jean-Claude Trichet partagera ses préconisations sur la stratégie à mettre en œuvre concernant l’inflation en France. Face aux enjeux budgétaires et de compétitivité, comment éviter le déclenchement d’une spirale prix-salaires ? Comment les banques centrales peuvent-elles reprendre la main et assurer la stabilité des prix ?